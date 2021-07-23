مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو البرلمان الى مكاشفة الشعب التونسي بحقيقة وضع الغنوشي الصحي

إن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يتابع بانشغال انسداد الأفق السياسي، وانهيار الاقتصاد الوطني، وتدهور القدرة الشرائية، وتفشي الفساد، وعجز حكومة هشام المشيشي عن إدارة الازمة، وتواتر أخبار الفضائح الاخلاقية للقائمين على السلطة
وتأسيسا على ذلك، ينبه المرصد من خطورة الاقتراب رويدا من حالة الفوضى الشاملة، وتشكل نوى صغيرة لمافيات سياسية ومالية باتت تتحكم في دواليب السلطة
وفي هذا الظرف المأزوم، رشحت أخبار وإشاعات تفيد ان رئيس البرلمان السيد راشد الغنوشي، يعاني منذ مدة من مرض خطير ألم به، وأعجزه عن القيام بوظيفته السياسية في مرفق هام من مرافق الدولة
وإذ نتمنى له الشفاء العاجل
فإننا ندعو البرلمان الى مكاشفة الشعب التونسي بحقيقة وضعه الصحي، ومدى قدرته الجسدية والعقلية على الاستمرار في القيام بوظيفته السياسية
فإن كان عاجزا عجزا بدنيا، لزمه اعلان التنحي فورا من رئاسة البرلمان واعلان الشغور
وإن كان قادرا على القيام بمهامه فقد لزم خروجه الى الاعلام
تونس في 23 جويلية 2021
رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
العربي الباجي
بيان الى الرأي العام