مرصد الحرية لتونس يدين الانسحاب السري لتونس من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

يدين مرصد الحرية لتونس بشدة هذا القرار ويدعو السلطات إلى
▪️التراجع الفوري عن الانسحاب من البروتوكول الإفريقي، والالتزام الكامل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها تونس لحماية حقوق الإنسان
▪️احترام مبدأ الشفافية والمشاركة العامة في اتخاذ القرارات ذات التأثير الكبير على الحقوق والحريات، وعدم الاستمرار في نهج القرارات الأحادية التي تمس بمصداقية تونس على الصعيد الدولي
▪️ضمان استقلال القضاء وحرية التقاضي، والكف عن أي محاولات لعزل تونس عن المسارات القانونية الإقليمية والدولية، بما في ذلك المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
▪️وقف التراجع عن المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية، والالتزام بالمحافظة على دولة القانون والمؤسسات