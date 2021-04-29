مرة أخرى ، سارق المليار الصيني رفيق بوشلاكة يتهكم على قيس سعيد

نشر ، البارحة ، سارق المليار الصيني الإخواني رفيق بوشلاكة صهر راشد بوجلغة الغنوشي التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفيسبوك
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للأسف الشديد البلد في واد والسيد الرئيس في واد آخر. الناس تواجه شبح الوباء المهدد للأرواح، مثلما تواجه صعوبات العيش بتاثير هذه الجائحة وتراكم المشكلات الاجتماعية ، والسيد الرئيس منشغل بمعركة الصلاحيات وتأويل الدستور ونصب المحاكم العسكرية لخصومه. ولا يخرج في المنابر العامة الا للسب والشتم والتهديد والوعيد
ما يجب قوله ومن دون مواربة هو ان السيد الرئيس يتحمل العبء الأكبر من المسؤولية عن أزمات البلاد، لأنه في موقع المسؤولية الأولى اولا ثم لأنه صمم على تعطيل مؤسسات الدولة وتوجيه منصات صواريخه في كل الاتجاهات، وكأني به يقول للتونسيين : يا نحكمكم كيما نحب يا نقتلكم