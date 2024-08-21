مرة أخرى ، المترشح للرئاسة عياشي زمال يبحث في جندوبة

أكّد المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، في تصريح لإذاعة « موزاييك »، الإبقاء عليه بحالة سراح إثر الاستماع إليه صباح اليوم الأربعاء، من قبل فرقة الأبحاث بالحرس الوطني بواد مليز من ولاية جندوبة على خلفية شكاية تتعلق بشبهة تزوير تزكيات في علاقة بالانتخابات الرئاسية 2024
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 قد أذنت في مرحلة أولى لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص تشكيات تقدم بها عدد من المواطنين حول عدم تقديمهم تزكيات للمترشح للانتخابات الرئاسية عياشي الزمال