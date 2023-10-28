محمود عباس يدعو لعقد قمة عربية طارئة لوقف العدوان الإسرائلي على الشعب الفلسطين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لوقف عدوان الكيان الصهيونى على الشعب الفلسطيني، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومنع التهجير الفلسطينيين إلى الخارج وإنهاء الاحتلال
وطالب عباس، خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت ، دول العالم بالضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف شلال الدم الفلسطيني، مشيرا إلى أن أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة جماعية، ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال ، على مرأى ومسمع من العالم أجمع
وقال الرئيس الفلسطيني إنه بالرغم من صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات وحماية المدنيين، إلا أن قوات الاحتلال ردت عليه باجتياح بري، وتكثيف غير مسبوق من القصف والتدمير والقتل
يذكر أن عدوان االكيان الصهيونى غير المسبوق على قطاع غزة دخل يومه الثاني والعشرين، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، وسط انقطاع شبكتي الاتصال والإنترنت كليا، بالتزامن مع اشتداد الغارات الإسرائيلية وزيادة كثافتها وقوتها منذ الأمس، حيث يضطر المواطنون للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصـف، لإبلاغ الإسعاف عن المصابين جراء القصف العنيف