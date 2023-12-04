محمود عباس يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي الجهود الجارية لوقف العدوان الصهيوني

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، آخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة
وأكد الرئيس الفلسطيني، أهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها على علاج الآلاف من الجرحى، وضرورة الضغط على سلطات الكيان الإسرائيلي لوقف ع-د-و-ا-ن-ها المتواصل على الشعب الفلسطيني
وجدد التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، مشددا على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات ال-ك-ي-ا-ن الص-ه-ي-و-ن-ي والمس-تع-م-رون الإر-ها-بيون من اعتداءات وجرائم قتل وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له
وأكد الاستعداد للعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بدءا بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مؤكدا أن السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194، مؤكدا أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة