محمد ياسين الجلاصي رئيس جديد للنقابة الوطنية للصَحفيين التُونسيين

اجتمع المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة الوطنية للصَحفيين التُونسيين اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 بمقر النَقابة وذلك
– رئيس : محمد ياسين الجلاصي
– نائبة الرئيس: أميرة محمد
– أمينة المال: ريم سوودي
-عضو مكلف بالنظام الداخلي: وجيه الوافي
– عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية : سامي ناصري
-عضو مكلف بالشؤون المهنية والقانونية: عبد الرؤوف بالي
– عضو مكلف بالثقافة والاتصال والعلاقة مع المجتمع المدني:: رمزي أفضال
– عضو مكلفة بالعلاقات الخارجية: فوزية الغيلوفي
– عضو مكلف بالتطوير المهني والتدريب والسلامة المهنية: ياسين البحري
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي