محمد عبو يدعو إلى إنهاء العبث بالوطن و يطلب من قيس سعيد الإستقالة

تغيير الوضع ممكن جدا، لا تنصتوا إلى المحبطين والمترددين والخائفين على أنفسهم المستهينين بالوطن، وإلى قلة لها مصالح في بقاء نظام مدمر للبلاد
نحتاج أولا إلى خلق رأي عام حول ضرورة رحيل السيد قيس سعيد لعدم أهليته للحكم وخروجه الممنهج عن الدستور والقوانين وتدميره لسلطة القضاء واستحواذه على كل السلطات، وإلى تطمين الشعب ومؤسسات الدولة لعدم وقوع فراغ أو فوضى، ولأن المستقبل سيكون أفضل بالاستفادة من دروس نكسة ديمقراطيتنا
نحتاج أيضا اتفاقا على إعادة المحاكمات في كل القضايا ذات البعد السياسي التي أثيرت بعد 25 جويلية 2021 حال إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب، حتى لا يخشى الناس التغيير لأنه سيؤدي إلى الإفلات من العقاب، أو يتعللوا بذلك، وحتى تكون للأبرياء فرصة للاعتراف لهم ببراءتهم من قبل قضاء مستقل لا ينتمي إليه من فرط في استقلاليته في أي عهد كان
إنهاء العبث بالوطن واجب وطني على كل التونسيين والتونسيات مهما كان موقعهم، والأمر ليس وجهة نظر
محمد عبو