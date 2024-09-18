محكمة جندوبة : الحكم على المترشح للرئاسة العياشي الزمال بالإدانة عام و 8 اشهر

نشر منذ حين الأستاذ عبد الستارالمسعودي محامي المترشح لرئاسة الجمهورية العياشي الزمال التدوينة أسفله
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عاجل من محكمة جندوبة..تم الحكم على السيد العياشي بالإدانة عام و8اشهر
سي الزمال باش يتقاسموه غدوة 4 محاكم
موش كملنا اليوم محكمة جندوبة..وغدوة سليانة في 4دوسيات بالإيقاف ..ومنوبة في دوسي وتونس 2 في 4دوسيات..هاي محكمة القيروان تكرمت عليه منذ حين ب 2 بطاقات ايداع وعينتلو جلسة غدوة الخميس زادة..يعني سي الزمال باش يتقاسموه غدوة 4 محاكم..في ظرف واحد..والنقل مضمون في سيارة كونفور من عهد الحرب العالمية 2..والتنكيل هذا ليه وللمحامين متاعو..اللي يلزمهم هيليكوبتر باش يؤمنوا الجلسات