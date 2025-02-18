محكمة التعقيب ترفض الطعن الذي تقدم به كل من البشير العكرمي و الحبيب اللوز

قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم الثلاثاء رفض الطعن الذي تقدم به كل من وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز ضد قرار دائرة الاتهام القاضي باحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب وذلك من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية لها علاقة بالأعمال القضائية التي كانت منوطة الى العكرمي ابان مباشرته لمهامه قبل أعوام كقاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفضت الافراج عن البشير العكرمي والحبيب اللوز مع احالتهما على الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب
وسبق لعميد قضاة التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن منذ جويلية 2023 في حق البشير العكرمي قبل أن يتخلى عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب ويتعلق ملف القضية بأعمال قضائية متعهد بها في اطار قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اصدار قرار ختم البحث واحالته على أنظار دائرة الاتهام لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا
وقال المتحدث باسم المحكمة ،حبيب طرخاني في تصريح سابق “ إن دائرة الاتهام قررت إحالة 4 متهمين وهم البشير العكرمي وحبيب اللوز (موقوفان) وحسن بن بريك (حالة فرار) وشكري بن عثمان (سراح) على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،وقررت الدائرة رفض مطالب الإفراج والإبقاء على التدبير الاحترازي ساري المفعول والمتمثل في تحجير السفر على المتهم شكري بن عثمان
يذكر أن قاضى تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أصدر يوم 10 مارس 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز. كما أصدر في نفس اليوم القضاء بطاقة ايداع بالسجن ضد البشير العكرمي وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس في قضية رفعها ضدّه حزب الوطنيين الديمقراطيين (وطد)
وسبق للعكرمي أن تولى الاشراف على التحقيق في جريمة اغتيال الامين العام الاسبق للوطد، الشهيد شكري بلعيد التى ارتكبت يوم 6 فيفري 2013. يذكر أيضا ان دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس، احالت القاضي المعفى بشير العكرمي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل تهم تتعلق بـ«التدليس ومسك واستعمال مدلس
وكان قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 22 فيفري الفارط، بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي هي الثالثة، تعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد «الوطد» (حزب الشهيد شكري بلعيد) وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد
وتتمثل وقائع قضية التدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق الترخاني، في كون المتهم بشير العكرمي تولى حفظ التهم في حق متهمين اثنين في قضية الشهيد شكري بلعيد هما حمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي، «لسبق التعهد في حقهما» في القضية التحقيقية عدد 25963 (3)
وأكد الترخاني، أن المتهم العكرمي حفظ التهم في حق المتهمين، على أساس أنه اطلع على الملف التحقيقي المذكور بتاريخ 25 فيفري 2014، والحال أن الملف ختم في شأنه البحث بتاريخ 30 ديسمبر 2013، ووجهه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 جانفي 2014 أي بتاريخ سابق لقرار الاطلاع
وقال عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين أن بعض الأطراف التي غيرت مواقعها تريد تبرئة بشير العكرمي ووصفهم بالمرتزقة مؤكدا أن الهيئة ومنذ انطلاق الملف لم تتوان عن اتهام العكرمي وتورطه في محاولة التغطية عن المتهمين المورطين كذلك لم تتوانى عن اتهام حركة النهضة في الضلوع في القضية بصفة مباشرة
وكشف أيضا أن هناك محامين مورطين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مؤكدا أن هيئة الدفاع ستثبت تورط النهضة بصفة مباشرة في عملية الاغتيال ومهما أرادوا تشويهها
كما تحدثت المحامية ايمان قزارة عن كيفية تفكيك ملف القضية وهو تفكيك كانت ترفضه هيئة الدفاع لأن الحقيقة موجودة بين سطور تلك الملفات المفكك مشيرة إلى أنه في 12مارس 2014 تولى قاضي التحقيق بشير العكرمي تفكيك الملف وافرد تسعة متهمين من أنصار الشريعة بقضية مستقلة وأحيلوا بحالة فرار وترك بقية المتهمين وهم في القضية التي تم فيها الحكم على الـ23 متهما. وفق تعبيرها
ورغم ذلك واصلت حسب قولها هيئة الدفاع معركتها مع بشير العكرمي الذي رفض أن تشمل الأبحاث متهمين آخرين واكتفى فقط بالمنفذين فوجدت الهيئة نفسها أمام ملفين الأول تضمن التسعة الفارين والثاني 23 متهما
و في 13فيفري 2014 اتخذ العكرمي قرارات في الملف واكتفى بالبت فيه يوم 14 جوان 2014 وبعد الطعن في قراره أقرت دائرة الاتهام توجيه التهم في حق المتهمين الذين حفظ بشير العكرمي التهمة في حقهم