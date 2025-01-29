محكمة التعقيب تحيل عبير موسي على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها من قبل هيئة الإنتخابات

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023
أن محكمة التعقيب التي نظرت يوم أمس الثلاثاء 28 جانفي 2025 في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الإتهام الصادر بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها من قبل هيئة الإنتخابات (على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها الأستاذة عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية نظمها الحزب يوم 09 ديسمبر 2022 لإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية )، قررت رفض التعقيب أصلا و إحالة الزميلة على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022
و حيث تطلق هيئة الدفاع صرخة فزع أمام هذا القرار الخطير الذي وضع الزميلة في مواجهة عقوبة سجنية تصل إلى عشرين سنة (20 سنة) لمجرد ممارستها لحقها في التعبير عن موقف حزبها المعارض لمسار الإنتخابات التشريعية
و ستعقد هيئة الدفاع نقطة إخبارية في الساعات القادمة لموافاة الرأي العام بكافة التفاصيل في هذا الملف الخطير على الحقوق و الحريات
تونس في 29 جانفي 2025
الإمضــــــــاء
رئيس هيئة الدفاع
علي البجاوي
بـــــــــلاغ