محكمة التعقيب تؤجل النظر في قضية « التطاول على القضاء العسكري » ضد سيف الدين مخلوف الى 27 جانفي 2023

قررت محكمة التّعقيب تأجيل النّظر في ما يُعرف بقضيّة « التطاول على القضاء العسكري » المرفوعة ضد النائب السابق ورئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، إلى جلسة يوم 27 جانفي 2023 استجابة لطلب هيئة الدّفاع وفق تأكيد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة
وكانت محكمة الإستئناف العسكريّة قضت بتاريخ 17 جوان 2022 بسجن سيف الدّين مخلوف لمدة سنة وحرمانه من مباشرة مهنة المحاماة مدّة 5 سنوات
يشار الى ان الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، قد قضت في جلسة 17 جوان 2022، بسجن رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف لمدة سنة مع النفاذ وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدة 5 سنوات على خلفية ملف : التطاول على قاض عسكري وتهديده
وتعود أطوار القضية المعروفة ب « التطاول على قاض عسكري وتهديده » إلى يوم 21 سبتمبر 2021، أثناء حضور سيف الدين مخلوف بصفته محاميا لانابة النائب السابق نضال السعودي ، الأمر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد باعتبار أنه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما أوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ سابق لها
وأوضحت ادارة القضاء العسكري بأن سيف الدين مخلوف قام في رواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالتطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات أجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية