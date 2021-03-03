محكمة الاستئناف تنظر في طلب الافراج عن نبيل القروي بوبلوطة

تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الإربعاء، في مطلب الإفراج عن رئيس حزب « المقرونة » أو « قلب تونس » نبيل القروي، وفق ما افادت به إذاعة ; شمس أف أم
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد قرر يوم الإربعاء 24 فيفري 2021، الإفراج عن نبيل القروي بوبلوطة مقابل ضمان مالي قدّرو 10 ملايين دينار
و حسب نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، فإنه لا يمكن أن يتم السماح للقروي بمغادرة السجن إلا بعد تأمين المبلغ المالي المطلوب
من جهته تقدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، بالطعن في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلق بالافراج المؤقت عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بكفالة مالية،غير أن استئناف الوكيل العام لا يوقف التنفيذ وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ذات المصدر