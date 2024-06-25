محكمة الاستئناف تقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الإخواني راشد الغنوشي لمدة سنة

أقرّت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف في تونس، يوم أمس الاثنين، حكماً ابتدائياً بسجن رئيس حركة النّهضة الإخوانية راشد الغنوشي مدة عام واحد مع خطية مالية بألف دينار (حوالي 340 دولاراً)
كما قضت الدائرة بخضوع رئيس حركة النهضة للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية. ويتعلق ملف القضية بشكاية كان قد رفعها نقابي ضد الغنوشي من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي، وتحديداً بخصوص ما نسب إليه من ذكر عبارة : طواغيت
يذكر أن الغنوشي حوكم استئنافياً بالسجن مدة 15 شهراً على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه