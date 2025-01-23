محكمة الاستئناف بتونس ترفض الإفراج عن 7 من صناع المحتوى

قررت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس التمديد في المفاوضة والتصريح بالحكم في حق سبعة صناع وصانعات المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي إلى يوم 5 فيفري القادم ورفض الإفراج عنهم
ومثل يوم الأربعاء سبعة من صناع وصانعات المحتوى والمؤثرين المعروفين أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف وذلك للطعن ضد أحكام ابتدائية قضت بسجنهم بين عام واحد وخمسة أعوام
وتولت الدائرة المتعهدة استنطاق المتهمين حول ماهو منسوب اليهم وسماع مرافعات المحامين قبل أن تقرر حجز القضايا اثر الجلسة، لتقرر لاحقا التمديد في المفاوضة والتصريح بالحكم الى يوم 5 فيفري القادم