محسن مرزوق يلخص مظاهرات اليوم في لا أكثر ولا أقل

مع فخري بانتمائي السياسي أكتب هذه الكلمات كمواطن تونسي، لا أكثر ولا أقل
تونس دخلت مرحلة تاريخية جديدة ومن لم يفهم ذلك الله غالب عليه لا أكثر ولا قلّ
المتظاهرون اليوم صرخوا بالروح بالدم نفديك يا علم وهذه أم الحقائق لا أكثر ولا أقل
لا يمكن الدفاع عن مرحلة سابقة طالبنا منذ مدة بدفنها تحت أسس جمهورية ثالثة جديدة ومن يفعل غير ذلك لا يفهم أكثر من الذي لا يفهم سوى الأقلّ
نحن اخترنا أن نكون داخل هذه المرحلة التي رأيناها قادمة منذ زمن طويل، خطا شعبيا نقديا يقدم بدائل بكل تواضع الأكثر والأقلّ
من يريد أن يعارض خارج هذه المرحلة له الحق في ذلك ولكنه سيكون ضد المنطق لا أكثر ولا أقلّ
السياسة بالنتائج والرئيس الان له سلطة واسعة في طريق تتطلب الحكمة والاقتناع بأن السياسة جاحدة لانها لا تؤمن سوى بالنتائج لا أكثر ولا أقل
المهم الآن الحفاظ على الوطن والحرية والحريات والسيادة وقوت المواطن والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق الازدهار…ومع ذلك تغيير كافة المنظومة السياسية ….برنامج صعب أليس كذلك ؟ لكن ذلك هو المطلوب في النهاية لا أكثر ولا أقل
محسن مرزوق أمين عام حزب الشروع