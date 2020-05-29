محسن مرزوق يطلب من وزارة الخارجية أن تدعو السفير التركي لتحتج على ما يلحقه من تهديد بالقتل من إرهابيين مقيمين في حماية بلاده

نشرآخر ليلة الخميس/الجمعة 29/28 ماي السيد محسن مرزوق الأمين العام لحزب « مشروع تونس »التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
أشكر كل من تضامن معي وندّد بالتحريض الدنيء والخطير الذي قام به من تركيا المتطرف المصري الهارب ودمية المخابرات التركية الذي كان يهدف لزعزعة الامن الوطني وخلق الفتنة في سياق ما يحصل في ليبيا والوضع السياسي في تونس
ولا أشك ان وزارة الداخلية وأبطال أمننا الذين يوفرون لي ولغيري مشكورين الحماية منذ وقت طويل سيقطعون كل يد آثمة داخل الحدود وخارجها. وهم يفعلون ذلك بصمت وفاعلية
فما يحصل هو عدوان خارجي علينا وعلى أمننا قبل أن يكون على شخصي أو غيري
وإنني أطالب وزارة الخارجية التونسية أن تدعو السفير التركي لتحتج عليه لان كل ما يحصل على التراب التركي هو مسؤولية تركيا خاصة لما يأتي من دمية مخابراتية يقوم بدور في إطار سياسة تركيا الاقليمية. هكذا تفعل الدول لما تهدد دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر أمنها
شكرا لكم، وليس غريب على الروح الوطنية التي لا تقبل التهديد الاثم فما أدراك إن جاء من الاجنبي. أما خلاف ذلك فكما يقول اللسان الشعبي التونسي الجميل: الرخّ لا
نحن نحب ونحترم الشعب التركي العظيم ولكن لا يخيفنا النظام التركي ولا كوروغليته المحليون
محسن مرزوق