محسن مرزوق يطالب بسحب الثقة من الإخواني الغنوشي لأنه يمثل خطرا على الدولة التونسية

جريمة محاولة إدخال شخص مشتبه به بالارهاب إلى المجلس النيابي والذي تصدّت له قوات الأمن مشكورة تجاوز لأكثر من خطّ أحمر
وكما أكد ذلك بيان حركة مشروع تونس اليوم وأكدناه منذ جانفي 2020، يتطلب الامر سحب الثقة من رئيس المجلس الذي صار هو وحاشيته وحلفاؤه خطرا على الدولة التونسية قبل الديمقراطية
أما الذين حاولوا القيام بالعملية الدنيئة في المجلس، فيجب اعتبارهم ذراعا سياسيا للارهاب في تونس، وعلى المجموعة الوطنية من أحزاب ومنظمات وإعلام التعامل معهم بهذه الصفة
وإننا نجدد الدعوة لكافة القوى الوطنية في البرلمان وخارجه للالتقاء في جبهة وطنية لحماية الدولة والشعب من خطر التطرف والارهاب الذي يحدق بها
محسن مرزوق ، الأمين العام لحزب المشروع