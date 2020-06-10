محسن مرزوق يدعو لحشد القوى الوطنية للخروج من استعمار هذا النظام الفاسد وإقامة الجمهورية الثالثة

نشر محسن مرزوق ، الأمين العام لحزب « المشروع » ، التدوينتين أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
الدولة الضائعة
ما حصل في البرلمان ضحيته شعب يعاني الفقر والبطالة والتهميش ودولة ضائعة تطلب من حماتها أن يحموها. أليس نشيدها يبدأ بحماة الحمى يا حماة الحمى؟
مهزلة أمس المريرة تتلخّص في جملة واحدة: مجموعة من الذراري بالمعنى السياسي ومراهقون أيديولوجيون قدموا لنا دليلا واضحا آخرا عن كيف صارت مؤسسات الجمهورية الثانية تعمل ضد منطق الدولة التونسية
لائحة تتعلق بقضية وجودية بالنسبة للدولة التونسية التي نشأت من الاستقلال والتحرر من الاستعمار يقع تقديمها لا خدمة للدولة ولا للقضية الوطنية بل لمحاولة تحقيق مكسب فئوي صغير في ما يشبه معارك المراهقين
النتيجة: تشويه قضية عادلة وفضيحة دولية
السؤال: لماذا لم تحم الدولة نفسها من هذا اللعب الانتحاري؟
الاجابة
⁃ رئيس الجمهورية، الذي وقع إعلامه بمشروع اللائحة، المسؤول عن الملف بمجمله والذي كان عليه محاولة ايقاف المهزلة علنيا بالقول ان الموضوع من اختصاصه، اختار الصمت لسببين اولهما ان فضائح البرلمان تؤكد مواقفه منه وثانيهما أن أنصاره حساسون للاطروحات الشعبوية. لذلك حتى يكسب هنا ولا يخسر هناك، اختار الصمت على حساب منطق الدولة ومصلحة الدولة
⁃ رئيس الحكومة فعل نفس الشيء ولكن لسبب آخر. فمع الخوف المؤكد من دخول معركة من هذا النوع، ترك الامر بيد الرئيس صاحب نعمته. وبذلك ضحى هو أيضا بمنطق الدولة ومصلحتها رغم علمه بنتائج ما يحصل من عبث على مصالح البلاد في هذا الظرف
⁃ رئيس البرلمان سعيد لان الطرف الفرنسي صار يتدخل لديه مباشرة لذلك قرر هو وجماعته القيام بدور نموذجي في الانتهازية. يساند لائحة العبث في المداولات ليربح داخليا ولا يصوت لها ليربح خارجيا. وبين هذا وذاك ضاعت الدولة أيضا
⁃ المجموعات التي صوتت للائحة غير أصحابها ما زالوا يعيشون منطق المجموعات الايديولوجية لا منطق الدولة. منطق البلاد السيبة. إنهم يشبهون آدم بعد أن غادر جنته وتطور حتى لبس الان البذلة الحديثة. غير أنهم ما زالوا يضعون فوق البذلة ورقة التوت. ولكن رغم كل ذلك فقد بقيت عورة المراهقة ظاهرة جدا. يعرفون أن اللائحة بمضمونها وشكلها وتوقيتها هي عمل في الواقع ضد مصلحة الدولة ولكنهم صوتوا لها خوفا من خوفهم من الخوف
⁃ وفي هذا كله الدولة التونسية ضائعة ضحية للعب الذرّي ولمؤسسات جمهورية ثانية وضعت لتكون ضد الدولة الوطنية
⁃ فهل ما زال هناك من يتردد أمام ضرورة حشد القوى للخروج من استعمار هذا النظام لنا؟
⁃ إن تونس وشعبها أسيران ولا بد من تحريرهما
⁃ ما حصل بالامس ضحيته شعب يعاني الفقر والبطالة والتهميش ودولة تطلب من حماتها حمايتها. أين حماة الحمى ؟
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مليون عاطل قريبا في تونس والمالية العمومية على باب الإفلاس وقطاعات كاملة في وضع كارثي، بعد جائحة كورونا، وفي مجلس النواب مجموعة من المراهقين الايديولوجيين، يحوّلون نقاش مجلس نواب الشعب إلى ساحة مهزلة يتداخل فيها التاريخي بالدولي بالايديولوجي بالجهل والحقد والرغاء والصراخ ومنطق المصارن…في فوضى،
ويتنافس رجال ونساء، باستثناء قلة واعية منهم، مازالوا لم يطلعوا من مرحلة الايديولوجيا إلى مرحلة السياسة على المزايدة الطهورية الزائفة فيهربون من منطق السياسة الحقيقية جبنا للاختباء في الصياغات الخطابية لارضاء مجموعاتهم الايديولوجية الصغيرة بينما الشعب الذي يتحدثون عنه غارق في الحيرة والبؤس
نحن مع محاسبة كل انواع الاستعمار التركي والفرنسي ولكننا لن نستطيع ذلك قبل تحررنا من هذا الاستعمار الداخلي الذي نعيشه: نظام سياسي ونخب غرباء عن الشعب ومنظومة تهميش تحول التونسيين إلى درجات مختلفة
نعم الشعب في جهة وهذا المجلس في جهة
الشعب في جهة وهذا النظام السياسي والانتخابي الفاسد ًوالخامج » الذي انتج هذا المجلس في جهة
الجمهورية الثالثة واجب وضرورة
محسن مرزوق