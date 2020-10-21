محسن مرزوق يدعو حزب البسكلات إلى إطلاق مبادرة جديدة لاكتشاف أن الارض مكورة

جماعة التيار الديمقراطي يطلقون مبادرة لاقامة حوار وطني حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية برعاية رئيس الجمهورية ويدعون الاطراف الاخرى للتفاعل مع هذه « الفكرة الجديدة » التي أثاروها
وباعتبار أن حركة مشروع تونس أطلقت هذه المبادرة والفكرة منذ ماي 2020، ثم تفاعل معها العديد طبعا بإعادة اكتشافها مرة أخرى ودون الالتزام بالمبدأ الاخلاقي الذي يوجِبُ الاعتراف بأصحاب السبق والتفاعل الصحي والسليم معها
فإنني أقترح على حزب التيار الديمقراطي، إطلاق مبادرة جديدة لاكتشاف ان الارض مكورة الشكل وأن الشمس تطلع من الشرق وتغيب في الغرب وأن سقوط تفاحة نيوتن يعني اكتشاف قانون الجاذبية وأن الانسان ذكر وأنثى إلخ.
فهذه كلها تستطيع أن تصبح أفكارًا جديدة « طلعوا بها هوما » يجب أن يتفاعل الناس معها وذلك بنفس المبدأ الذي جعلهم يحولون مبادرة حركة مشروع تونس القديمة إلى مبادرة جديدة لهم
محسن مرزوق أمين عام حزب مشروع تونس