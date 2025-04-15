محسن مرزوق يتساءل عن صمت السلطة المخزي إثر فاجعة المزونة

فاجعة المزونة ونديبها
لانّ فاجعة المزونة هي فاجعة. فهناك نوع من الحديث، لا يجب أن نسمعه، بعد صمت السلطات المخزي والجبان اليوم. لانه، أي هذا الحديث، سيكون أشدّ وطأة من الفاجعة نفسها علينا
وقبل أن نسمعه وأنا أتوجّسُ أنّنا سنسمعه، هذا ردّ استباقي عليه
⁃ موت أبناء المزّونة، تحت حجارة الحائط ليست مؤامرة منهم ولا مؤامرة من الحائط.كما قيل في موت المنتحرين
⁃ اللوبيات والشبكات لا علاقة لها بوضع حائط حذّر منه الناس علنا منذ مدّة. وانتم تنطّون في 24 ساعة على وشوشات معارضين على التواصل الاجتماعي…التحذير هذاك ما شفتوهش؟
⁃ العشرية السابقة لا علاقة لها أيضا بالفاجعة فأنتم الان بلغتم نصف العشرية وتجاوزتم فترة حكم النداء وضعف حكم الترويكا. كل هذه الفترة كانت أمامكم لجبر عيوب هذا الحائط مثل عيوب أخرى كثيرة زدتم منها كمّا ونوعا
⁃ الادارة لا دخل لها. فالرئيس يريد أن يتحكم في الشؤون العمادية والمعتمدية والولائية والوطنية والميتافيزيقية، ويغير رؤساء الحكومات بمعدل واحد كل سنة أو أقل ولا يضيّع فرصة دون إهانتهم والتنكيل بهم وبالإداريين. فصارت إدارة دون إرادة
⁃ هذه ليست بغلة العراق التي لو عثرت لكنت مسؤولا عنها. هؤلاء فلذات أكبادنا. ولم يعثروا بحجرة مثل بغلة عمر الافتراضية. بل سُحقوا تحت الحجارة مثل أطفال غزة. فهل ستقول هذه المرة كما يجب أن تقول : أنا المسؤول؟
⁃ والصمت المخزي الذي تواصل طيلة اليوم، هو أيضا حديث مخزي
الجدار الذي وقع، وقع عليكم أيضا في الحقيقة. وأسقط جدران الزيف التي رفعت في كل مكان منكم وحولكم
أمّا المزّونة. فهي تعرف الاجوبة. والنادبات النائحات في المزونة وغيرها يعرفن الأجوبة. ولا أريد أن أقول أكثر لان الفاجعة أكبر من حديث السياسة ولا يليق بها سوى خطاب الألم
المولدي هضب، ذلك الفحل الذي تناسل من فحول شعراء المزّونة قد يكون أبلغ منا جميعا
رحم الله هاك الصغيّرات ورزق ذويهم الصبر وحرمنا إن شاء الله من الصبر على هذه الغُمّة
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آسف لأنني لم أتوقّع في تدوينتي السابقة نوعين من التبريرات المتوقعة لفاجعة المزّونة
– أن المسؤول هو زلزال حدث في فيفري وتصرّف في أفريل على حائط بطبيعته « خايخ »، لكن الدولة لا تقيّم أثر الزلازل خاصة على الحيطان الخائخة
هل هذه نبوؤة بما سيحدث مستقبلا عندما سيزأر زلزال الغضب على الحيطان « الخايخة »؟
– أن المسؤولية الثانية تقع على غياب الثورة الفكرية من الثورة التشريعية في الهلوسة اللفظية والدخول والخروج في الحلّة العلويّة والسفليّة
كما أن المسؤول هو المسؤول وسيتحمّل مسؤوليته إلا المسؤول الأوّل فليس مسؤولا عن المسؤولية
هذان لم أتوقعهما. وجلّ من لا يسهو