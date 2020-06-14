محسن مرزوق أمين يعتبر اغلاق ساحة باردو أمام المتظاهرين السلميين قرارا خطيرا ومرفوضا

نشراليوم محسن مرزوق أمين عام حزب « المشروع » التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
قرار بلدية باردو باغلاق الساحة أمام المتظاهرين السلميين بحجة الحجر الصحي هو قرار سياسي خطير ومرفوض
فالساحة كانت تشهد اعتصامات متعددة للمحتجين في الاسابيع الماضية كاحتجاج قطاع النقل وغيره والبلدية موش هوني ولَم تصدر اي قرار
وفي تونس العاصمة اجتمع واحتج شباب حاجب العيون. حتى المتضامنون مع احتجاجات امريكا اجتمعوا واحتجوا أمام المسرح البلدي
القرار خطير وسالب الحريات بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع بعض مطالب المتظاهرين
واذا اعتقدت الاحزاب الحليفة في الحكومة وفي بلدية باردو التي أخذت هذا القرار أنها ستوقف غضب الشعب من نظام الفساد والفضائح فإنها مخطئة على طول
في التاريخ، هذا يشبه ما حصل ذات 9 أفريل 2012. نعرف ما صار بعد ذلك