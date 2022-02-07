محامون لحماية الحقوق والحريات يرفضون حل المجلس الأعلى للقضاء

على إثر تصريح قيس سعيد من مقر وزارة الداخلية على الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الفاصلة بين 5 و 6 فيفري بأن المجلس الاعلى للقضاء اصبح من الماضي
وعلى إثر غلق مقره وتطويقه بقوات الأمن ومنع دخول أعضاء المجلس وموظفيه إليه فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات
1-تعتبر خطاب تخوين القضاة و التجييش ضدهم بثا للفتنة و دعوة للاقتتال بين افراد الشعب الواحد
2-تستنكر مضي سلطة الإنقلاب في مسار تفكيك مؤسسات الدولة و السطو على جميع السلطات و الانفراد بتسيير جميع دواليب الدولة و استهداف كل مقومات الديمقراطية
3-تحذر كل من تورط في اغلاق مؤسسة دستورية دون سند قانوني من التتبعات القضائية و المسؤولية الجزائية
4-ترفض كل المواقف المباركة لإعلان الرئيس المنقلب حل المجلس الأعلى للقضاء و تتبرأ منها
5-تدعو جميع الأحرار من المتداخلين في الشأن القضائي الى التجند و تنسيق النضالات تصدّيا لهذا الخطر الداهم
محامون لحماية الحقوق والحريات