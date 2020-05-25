مجموعة من مجلس النواب الليبي تنادي بمساندة مبادرة عقيله صالح التوافقية

أعلنت مجموعة من مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا دعمه مبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد
جاء ذلك في بيان مؤرخ يوم السبت 23 ماي حمل توقيع 11 نائبا ونشر على موقع مجلس النواب الليبي الالكتروني اليوم الاثنين 25 ماي 2020
ووفق البيان، أكد النواب دعمهم لمبادرة رئيس البرلمان وفلسفتها القائمة على تجربة تأسيس ونشأة الدولة الليبية، حيث تحمل المبادرة كحزمة واحدة في بنودها، الحلول الجذرية للأزمة الليبية المتمثلة في تشكيل السلطة التنفيذية على أساس الأقاليم الثلاثة التاريخية، وآلية الاختيار واتخاذ القرار وتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم، وتعيين لجنة جديدة من الخبراء لوضع دستور توافقي بعيد عن المغالبة، ومقر جديد للمؤسسات والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس ومعالجة أوضاع الحرب
وطبقا للبيان، دعا النواب الجميع إلى : قبول المبادرة بدون التفاف أو محاولات تفريغها من فلسفتها بالانتقائية، التي أفسدت كل التسويات السياسية في ليبيا وذلك للانطلاق نحو تأسيس ليبيا الثانية القائمة على العدل والأمل والعفو والتسامح
وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة على مناطق عديدة في الغرب الليبي كانت تابعة لقوات المشير خليفة حفتر، من ضمنها السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، وبلدات بدر وتيجي والأصابعة