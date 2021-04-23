مجموعة من النواب تطلب لقاء مع المشيشي ليتراجع عن منع المرافقة الأمنية لعبير موسي

علمت قناة « العربية » ، من مصادر مطلعة، بأن مجموعة من النواب عن كتل مختلفة ومستقلين، من بين الداعمين للحكومة والمعارضين لها، تقدّمت بطلب لقاء مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي للنظر في مطلب التراجع عن منع المرافقة الأمنية للنواب وخاصة منهم النائب عبير موسي من دخول مجلس نواب الشعب
ياتي ذلك، تزامنا مع تواتر الأنباء من جهات مختلفة تتعلق بتزايد المخاطر والتهديدات الإرهابية الجدية لمجموعة من السياسيين والنواب
وكان مجموعة من النواب قد أصدروا الخميس الفارط ، بيانا مشتركا نددوا من خلاله بالقرار الذي وصفوه بالأحادي لرئيس مجلس النواب الإخواني راشد الغنوشي والمتعلق برفع المرافقة الأمنية عن رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أين طالب النواب رئيس البرلمان بالتراجع عن قرار رفع المرافقة الأمنية، كما دعوا وزير الداخلية بالنيابة إلى التراجع عن التعليمات الشفاهية قصد تمكين النائب عبير موسي من استرجاع مرافقتها الأمنية داخل بهو البرلمان، حفاظا على سلامتها خلال ممارستها لنشاطها النيابي