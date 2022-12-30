مجموعة البنك الأفريقي للتنمية توافق على قرضين لفائدة تونس للمساهمة في انشاء محطّة الطاقة الشمسيّة في القيروان

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على حزمة قروض بقيمة 27 مليون دولار (حوالي 85،3 مليون دينار) و10 ملايين أورو (حوالي 33،5 مليون دينار) للمساهمة في تمويل بناء محطّة للطّاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط في القيروان، وفق ما كشف عنه البنك يوم 22 ديسمبر 2022
ويقع المشروع بمنطقة المتبسطة شمال القيروان على بعد حوالي 150 كلم جنوب تونس العاصمة. ويعد واحدا من بين خمسة مشاريع خضراء أقرّتها الحكومة منذ سنة 2019. وستقوم شركة القيروان للطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركة أميا باور ومقرها دبي، بإدارة المشروع
قال نائب الرئيس لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية كيفين كاريوكي، « لن يكون مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالقيروان الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ميغاواط فقط رائدًا لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأخرى القائمة على الشبكة، التي يجري تطويرها حاليًا في تونس، بل سيكون أيضًا معيارًا لإمكانية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد نظرًا لأنه يعتمد على الاتفاقات المستدامة، التي تم التفاوض بشأنها على مدى السنوات الثلاث الماضية في ظل ظروف سوق مرهقة للغاية
وقال مدير حلول الطاقة المالية والسياسات والتنظيم في البنك الأفريقي للتنمية وايل شونيبار، : يسعدنا أن ندعم أول مشروع مستقل لمحطة الطاقة الشمسية في تونس. كما أن نجاح الصفقة، التي وصلت إلى أعلى معايير القابلية المصرفية بعد شهور من المفاوضات مع السلطات التونسية، يوفر نموذجًا مفيدًا للمشاريع المستقبلية، التي ستساعد على تقريب البلاد نحو تحقيق هدف الحكومة للطاقة النظيفة البالغ 35 بالمائة
وأشار مدير الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية بالبنك والمسؤول عن صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، دانيال شروث، إلى أن شروط صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا بموجب البرنامج من المرجح أن تستوعب زيادة تكلفة المشروع المرتبط بكوفيد-19، وأن تحافظ على اقتصاديات المشروع عند مستويات مقبولة لتحقيق الإغلاق المالي
وقال : مشروع الطاقة الشمسية بالقيروان يجسد التأثير المحفز لصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا في دعم المطورين لتقديم مشاريع متجددة مستدامة تساعد في انتقال الطاقة في أفريقيا
وتجر الإشارة إلى أن مشروع القيروان للطاقة الشمسية يتوافق مع مساهمة تونس المحددة وطنياً وهدف الحد من انبعاثات الكربون من خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أنها تتماشى مع الخطة الجديدة للبنك الأفريقي للتنمية بشأن الطاقة لأفريقيا والأولوية الاستراتيجية العليا المتمثلة في : إضاءة أفريقيا وإمدادها بالطاقة
وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا وهو صندوق خاص متعدد المانحين يهدف إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص لتوفير وصول شامل للجميع إلى خدمات طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة في أفريقيا، بما يتماشى مع استراتيجية الخطة الجديدة للبنك بشأن الطاقة لأفريقيا، والهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن « أميا باور » تأسست في سنة 2016 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، بالإمارات العربية المتحدة. تقوم الشركة، التّي تعد حريفا استراتيجيا لهيكل التمويل الافريقي، بتطوير محطات الطاقة المتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وتمويلها وبنائها وتملكها وتشغيلها. وتنشط الشركة، حاليا، في مجالات طاقة الرّياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه