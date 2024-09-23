مجلس بودربالة يمر إلى السرعة القصوى للإنقلاب على المحكمة الإدارية

وافق مكتب مجلس النواب ( مجلس بودربالة ) المنعقد اليوم على طلب عقد دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي صدر عن عدد من النواب يفوق ثلث أعضاء المجلس المنصوص عليه بالفصل 71 من الدستور
وقرر مجلس بودربالة عقد جلسة عامة يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح القانون المذكور والإنقلاب على المحكمة الإدارية المختصة حاليا دون غيرها في البت في النزاعات الإنتخابية
كما قرّر المكتب توجيه مراسلتين الى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب ابداء رأيهما بخصوص مقترح القانون