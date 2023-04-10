مجلس المدعو بودربالة لا يسمح إلا للإعلام العمومي بتغطية نشاطه

علمت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف ان مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا ( والذي يرأسه المدعو بودربالة) قرر استثناء الصحفيين العاملين في مؤسسات الاعلام الخاص والإعلام الجمعياتي والدولي من تغطية الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الثلاثاء 11 افريل 2023 لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس واقتصار الحضور والمواكبة على نظرائهم العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة
ولئن برر المجلس هذا الاستثناء بوجوب حصول المصادقة على النظام الداخلي موضوع الجلسة المشار اليها، والذي من المنتظر ان ينظم طريقة اعتماد الصحفيين والمصورين في تغطية نشاطاته، فان الهيئة المديرة للجامعة لا ترى موجبا لهذا الاستثناء و تعبر عن تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومع كافة الصحفيين والمصورين الممنوعين من القيام بدورهم في تغطية الجلسة المذكورة
تونس في 10 افريل 2023-04-10