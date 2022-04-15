مجلس الصحافة يعبر عن رفضه للسياسات الزجرية ويدعو إلى احترام دور المجلس في مساءلة الصحافيين

تعددت في الفترة الأخيرة، عمليات إيقاف الصحفيين والصحفيات على خلفية ممارساتهم وممارساتهن الصحفية وتدويناتهم/هن على مواقع الشبكات الاجتماعية. ويعبر مجلس الصحافة عن قلقه من هذا التوجه مستغربا من تواتر لجوء السلطات القضائية المعنية إلى أحكام المجلة الجزائية على غرار الفصل 245 منه و مجلة الاتصالات قصد تجريم الخطاب السلمي، و الحال أنّ الفصلين 55 و 56 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يكفل التتبع المدني للصحفيين و الصحفيات عند الاقتضاء
ويؤكد مجلس الصحافة أن التزام الصحفيين والصحفيات بالقوانين الجاري بها العمل واحترام أخلاقيات المهنة تعدّ من الشروط الأساسية لإرساء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي
كما يؤكد على أن معالجة المشكلات المترتبة عن الممارسة الصحفية، لا يجب أن تخضع إلى معالجة ردعية جزائية تأتي في تضارب تام مع ما التزمت به الدولة التونسية من معايير دولية تكفل الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة وتمنع تتبع الصحفيين/ ات بسبب ممارستهم/هن لحرية التعبير
وفي هذا الإطار، يذكر مجلس الصحافة السلطات العمومية بأنه يمثل هيئة مستقلة تمثل القطاع المهني من صحفيين وناشرين ومجتمع مدني مختص وكذلك الجمهور. وهو على هذا النحو، الهيئة الوحيدة المخولة للنظر في احترام الصحفيين والصحفيات لأخلاقيات المهنة مهما كان المحمل الذي يستخدمونه ومهما كان القطاع الذي ينتمون إليه
ويهم المجلس أن يذكر أن وضع منظومة نزيهة وشفافة وعادلة لمعالجة الشكاوى تضمن حقوق الجميع من صحفيين وصحفيات وجمهور
وعليه، يدعو المجلس السلطات العمومية التخلي عن أسلوب الايقافات وتبجيل التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية، وذلك بالتقدم بشكوى إلى المجلس باعتباره هيئة تعديلية تسهر على الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للصحفيين/ات وفقا للمعايير الدولية وللمرسوم 115 ولمدونة أخلاقيات مجلس الصحافة
ويهيب المجلس أيضا بالصحفيين/ات الالتزام بالبنود الخاصة في المدونة بأخلاقيات المهنة في مواقع الشبكات الاجتماعية حفاظا على مكانة الصحفي/ة الرمزية والاعتبارية في المجتمع
تونس في 15/04/2022
عن مكتب المجلس
الرئيسة : اعتدال مجبري