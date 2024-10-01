مجزرة قضائية ..في حق الزمال ..وسوار
ما صدر عن محكمة تونس 2 ليلة البارحة من احكام تقضي بسجن الزمال وسوار عن الملفات 4..مدة 3سنوات عن كل ملف اي بمجموع 12سنة..فضيحة بأتم معنى الكلمة لانه والاغرب ..ان نفس الدائرة التي قضت بالإدانة ..سبق لها وان صرحت فيها بجلسة 2024/08/29..بالإفراج عن سوار البرقاوي وإبقاء العياشي بحالة سراح..ماذا تغير لديها ..بعد ان تم نقلة وكيل جمرهيتها ورئيس محكمتها في الاثناء..انه الحيف والظلم بعينه وخاصة وان القانون يفرض على المحكمة اعمال الضم في القضايا التي فيها توارد..ما هذا ؟؟.سنواصل الدفاع عنه والنضال بشتى الوسائل القضائية ..في الداخل والخارج..حتى نقلبو الصفحة
الأستاذ عبدالستار المسعودي عضو هيئة الدفاع عن المترشح للرئاسة عياشي زمال