متى كان مُتَفَحِّصُ دُبُرِ البهائم فيلسوفا ؟ ومتى كان لاعق الأحذية عالما ؟

أبويخرب المنيوكي
متى كان متفحص دبر البهائم فيلسوفا؟ ومتى كان لاعق الأحذية عالما؟ ومتى كان المنافق والكذاب وقليل الهمة والحياء رجلا؟
أبلحية التيس تريد أن نرى فيك الورع والتقوى؟ أبهراءك وبذاءتك وخساستك تريد أن نجلك ونحترمك؟
من أنت ياهذا؟ أتجعل من غلك زينة ومن حقدك قلادة ومن عواءك حديثا؟
ألرمز السفالة مكان بين الصوة والحكماء؟
يا نذل النذالة مالك تبحث عن جنس محصنة وتقذفها ؟ ألم تربك أمك على احترام المرأة أم أنك عاق منذ ولادتك؟
إخرس يا نجس النجاسة والزم حدودك يا بائع ذمتك! وحق شعيرات مفساك إن أسمى ما يمكن أن تصله بولغك لنعال الإخوا ن ونهضتهم أن تكون رئيس الأوغاد في قطيعهم
كم أنت مفلس وكم أنت حقير! خسئت أيها الأحمق
علي قنون