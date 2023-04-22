متقلق من تدخلات الامريكان في السيادة الوطنية؟ عيب عليك أن يتصدقوا عليك بباخرة قمح وتقبلها

تحب تعمل فيها بطولة بإيقاف راشد الغنوشي؟ العب لعبة صحيحة. عوض تصريح في تركينة ما سمع بيه حد، حل الدوسيات الصحاح وانت شديت القضاء شديت. تحب تخنق حركة النهضة شوف تمويلاتها. شوف علاقتها بجمعيات ممولة من دول خليجية معروفة. لكن ما تنجمش لأنك طامع يمولولك الميزانية
تحب تحل حزب النهضة ؟ تبع ملف اللوبيينغ على قاعدة واطلب من القضاء البريطاني يعطيك معطيات على المرأة من أصل باكستاني اللي دفعت مليون و 200 الف دولار لبريستن مارسترلر، واطلب من القضاء الأمريكي يعطيك المايلات بين ها الشركة والنهضة. لكن ما تنجمش لأنو قضاتك وقضائك ما عادش عندهم حتى مصداقية
تحب تحاسب النهضة على جرائم الاغتيال، أبدى بموضوع إخفاء معلومة المخابرات الأمريكية على اغتيال البراهمي في الداخلية وفرك الموضوع في ها الوزارة متاعك
تحب تحل لغز ملف الجهاز السري؟ الإدارة عندك، هات جرد المكالمات متاع هواتفو لكل حتى لديسمبر 2013
تحب تحسن اقتصادك؟ من غير هلوسة متاع يتآمرون وسفاسف فارغة. عند الاقتصاد الريعي والامتيازات هات ورينا ذراعك. لكن نوم منظمة الاعراف عندو سوم…. على حساب تونس والتوانسة طبعا
نعرف اللي الغاية فقط الاستعراض، لأنو في الأصل ما عندك ضدهم حتى شيء بل تتماهى مع افكارهم كيما تتماهى مع ممثلي الريع والامتيازات، وموش مستبعد كيما دعاو يصوتولك تلقى معاهم مفاهمة
متقلق من تدخلات الامريكان في شؤونك وفي السيادة الوطنية؟ عيب عليك يعطوك باخرة قمح وتقبلها…نتصور السيادة الوطنية تسوى أكثر من باخرة قمح
عادل اللطيفي