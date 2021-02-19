القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يستقبل السيد « يان كوبيتش » مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مكتبه بمقر القيادة العامة – بنغازي ؛ حيث أكد السيد كوبيتش خلال هذا اللقاء على أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها إلى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ؛ مثمناً في ذات السياق سعي القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد وما حققته اللجنة العسكرية 5+5
كما أكد القائد العام في ختام هذا على اللقاء على ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الإتفاق السياسي حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار دائم
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤكد على أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة
19/02/2021 |
القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يستقبل السيد « يان كوبيتش » مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مكتبه بمقر القيادة العامة – بنغازي ؛ حيث أكد السيد كوبيتش خلال هذا اللقاء على أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها إلى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ؛ مثمناً في ذات السياق سعي القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد وما حققته اللجنة العسكرية 5+5