مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤكد على أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة

19/02/2021 |

القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يستقبل السيد  « يان كوبيتش » مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مكتبه بمقر القيادة العامة – بنغازي ؛ حيث أكد السيد كوبيتش خلال هذا اللقاء على أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها إلى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ؛ مثمناً في ذات السياق سعي القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد وما حققته اللجنة العسكرية 5+5
كما أكد القائد العام في ختام هذا على اللقاء على ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الإتفاق السياسي حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار دائم