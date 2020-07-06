مبادرة عقيلة صالح وإعلان القاهرة قطعا الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي

أوضح رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إن مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وإعلان القاهرة قطعت الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي
العريبي وفي تصريح صحفي ، قال إن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، متابعاً أن المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي أمام العالم أجمع بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي
وأضاف العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيراً إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب أنهى هذه الأحلام وأن المبادرة الأن اصبحت أمر واقع بدعم محلي ودولي كبير
وكالة الأنباء الليبية