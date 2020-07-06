مبادرة عقيلة صالح وإعلان القاهرة قطعا الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي

06/07/2020 |

أوضح رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إن مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وإعلان القاهرة قطعت الطريق أمام حلم أردوغان للسيطرة على النفط الليبي

العريبي وفي تصريح صحفي ، قال إن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، متابعاً أن المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي أمام العالم أجمع بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي

وأضاف العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيراً إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب أنهى هذه الأحلام وأن المبادرة الأن اصبحت أمر واقع بدعم محلي ودولي كبير

وكالة الأنباء الليبية