ما عساك أن تفعل يا شيخ الكذابين وكبير المنافقين ؟

رسالة إلى شيخ الكذابين وكبير المنافقين والمرتزقة
الآن وقد نضب ماؤك وجف ريقك وخفت بريقك تهددنا بالحرب يا إبن الكلب؟ إن كنت تريد إشعالها فاعلم بأنها ستلتهمك وستأتي على عرش النفاق الذي بنيت وقلعة البهتان التي شيدت
وما عساك أن تفعل وأنت ذليل بعد ما تجبرت و تكابرت وجحدت و تهت في الأرض فسادا وطغيانا؟
إلزم حدودك يا فاسد الفاسدين وعظيم الطغاة واشرب من سمك و علقمك
تهددنا بالحرب وآلزحف علينا ؟ ومتى كان لعديمي الشجاعة دراية بالحرب؟ إن الجبان لا يستقيم مع الرجال فنحن في انتظارك لدكك ودحرك فاكتب وصيتك قبل زوالك
إلى الجحيم أنت ومن معك
علي قنون