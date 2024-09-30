ما صار للمترشح للرئاسة العياشي زمال لم يحدث حتى في الهونولولو

نشر ، صباح اليوم ، الأستاذ عبد الستار المسعودي العضو في فريق الدفاع عن المترشح للرئاسة العياشي زمال التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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العياشي زمال غير موجود بمحكمة القيروان
موش عند سي الزمال 3 قضايا اليوم في محكمة القيروان..اي عاد شدينا الرحال باكرا نحو عاصمة الأغالبة ..وبوصولنا لقينا « غلبة »..قالولنا صحيح ملفاتو موجودين وداخلين للزلسة اما سي العياشي موش موجود..مشينا للنيابة قالت انتظرو لل10 توة يتضح الامر..اي واحنا تحسبا للمفجآت ..والمراوغات ..قسمنا ارواحنا كفريق دفاع..ربع في تونس 2..وربع في منوبة آشكون يعرف..وبعد ساعة من التهاتف والتخابر..جاءنا الخبر اليقين..وانو سي العياشي تم جلبو لمحكمة تونس 2..موقوف بالطبيعة…لانو عندو 4 ملفات منشورة لديها بعد ان تم النظر فيها سابقا وأفرج عن امينة مال حزبه الانسة سوار
وبمزيد التثبت اعلموني انو زادوه 5ملفات اخرين وبطاقات ايداع فيهم « بونوس » ..ليكون المجموع 9ملفات..دون احتساب الأداء على القيمة المضافة متاعهم « تي. في.أ »..حتى في الهونولولو ما صارتش..وتحيا قناة 25..ونقلبو الصفحة
عبد الستار المسعودي