ما سرُّ بقاء دوائر العدالة الانتقالية إلى اليوم و قد انتهت صلوحياتها دستوريا منذ 3 سنوات ؟

هل يجوز لقاضي استثنائي الحكم خارج المدة التي ضبطها الدستور ؟
ما دستورية بقاء دوائر العدالة الانتقالية إلى اليوم و قد انتهت المدة في 31 ماي 2018
لكم النص العربي
الفصل 148- 9
» تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها و في المدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها و لا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين او وجود عفو سابق او بحجية اتصال القضاء او بسقوط الجريمة او العقاب بمرور الزمن
و هذا النص الفرنسي المعتمد رسميا
Article 148
-9 . L’État s’engage à appliquer le système de la justice transitionnelle dans l’ensemble de ses domaines et dans la période fixée par la législation qui y est relative. Dans ce contexte, il n’est pas permis d’invoquer la non-rétroactivité des lois ou une amnistie préexistante ou l’autorité de la chose jugée ou la prescription d’un crime ou d’une peine
هل يجوز مواصلة الاستثناءات من تطبيق مبادى المحاكمة العادلة خارج النص الدستوري ؟
أين أنتم يا رجال القانون و يا حقيقيين ؟
لماذا انتم صامتون على فضيحة دستورية و قضائية ؟
أين أنتم يا زملائي الجامعيين و يا أصدقاءنا المحامين و يا سادتي القضاة ؟
قولوا كلمتكم حتى إن كانت مختلفة عما أقول
Quel sens donner à cette expression « dans ce contexte ، il n’est pas permis d’invoquer »?
اي تفسير يعطى لهذه العبارة » و لا يقبل في هذا السياق الدفع ب … » ؟
هل يمكن خارج هذا السياق ( المدة و المجال ) مواصلة الاستثناءات ؟
هل يؤوّل نص واضح في القانون ؟
هل يجوز التوسّع في تفسير أحكام إستثنائية ؟
هل يجوز التوسّع في أحكام تتعلق بالمادة الجزائية و بأخطر ما فيها : مبادى المحاكمة العادلة ؟
الأستاذ الصادق شعبان