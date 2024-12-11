اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، دولة مجاورة لسوريا بالضلوع في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد
وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، اعتبر خامنئي أن : ما جرى في سوريا هو نتيجة مخطط مشترك بين أمريكا والكيان الصهيوني
وأضاف : نعم، إحدى الدول المجاورة لسوريا لعبت دورًا واضحًا في هذا المجال، ولا تزال تلعبه – وهذا أمر يراه الجميع – ولكن المتآمر الرئيسي والمخطط الأساسي وغرفة العمليات الرئيسية هي في أمريكا والكيان الصهيوني. لدينا دلائل على ذلك، وهذه الدلائل لا تترك مجالاً للشك لدى الإنسان
وأمس الثلاثاء، قال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، لنواب البرلمان، إن إيران «لم تضعف» بعد الإطاحة بحليفها بشار الأسد في سوريا
وقال النائب أحمد نادري، على منصة «إكس»: إن البرلمان عقد جلسة غير علنية وغير رسمية بحضور قائد الحرس الثوري، وكان من المقرر أن يحضر أحد قادة (فيلق القدس)، لكنه لم يتمكن من الحضور إلى البرلمان
وأضاف نادري أن النقاش العام في هذه الجلسة : تمحور حول استراتيجيات بلاده العسكرية في المنطقة، إضافة إلى استعراض العمليات الإسرائيلية وعملياتنا ضدها، إلى جانب الوضع الأمني والاستخباراتي والعسكري السائد في المنطقة