ما أحْقَرَ رجاء بن سلامة عندما تلْعَقُ حِذَاء الخوانْجِية

كالعادة لا تفتش رجاء بن سلامة إلا عن الصور وافتعال المناسبات حتى تنشر صورتها هذه المرة التفتت إلى الإخواني النهضاوي احميدة النيفر ، العضو المؤسس لوَكْر تفريخ الإرهاب لصاحبه يوسف القرضاوي ، وأمضت معه اتفاقية بتمكينها من نشر مجلته 15/21 إلكترونيا والحال أن المجلة متوفرة لمن يطلبها وفي كل وقت ورابطها كالتالي ( اضغط على الرابط )
مسكينة تونس، لما يكلف أناس لا علاقة لهم بمؤسسات يوضعون على رأسها نجد رجاء بن سلامة على رأس المكتبة الوطنية بعد أن كان يديرها عثمان الكعاك وإبراهيم شبوح وعبد العزيز قاسم وألفة يوسف وغيرهم