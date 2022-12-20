ماهر الجديدي يستعرض عضلاته و يقول: مهما كانت النتائج سيتم إرساء برلمان جديد خلال شهر مارس المقبل

استعرض نائب رئيس الهيئة العليا « المستقلة » للانتخابات، ماهر الجديدي،عضلاته وأكد يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، أنه مهما كانت النتائج سيتم إرساء برلمان خلال شهر مارس المقبل
وأوضح ماهر الجديدي، خلال استضافته في برنامج الماتنيال بإذاعة شمس.أف.آم، أنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية في 19 جانفي المقبل سيشرع عدد من المترشحين في الحملة الانتخابية للدور الثاني لمدة أسبوعين
وتابع ماهر الجديدي أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية ثم نمر لمرحلة الطعون يليها التصريح النهائي بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية ثم تركيز مجلس النواب الجديد خلال شهر مارس