ماهر الجديدي نائبا لرئيس هيئة انتخابات قيس سعيد

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي كوّنها قيس سعيد على مزاجه ، في بلاغ لها اليوم الأحد، عن تكليف عضو الهيئة ماهر الجديدي بمهام نائب رئيس الهيئة
وأضافت الهيئة في بلاغها، أنه تقرّر أيضا
– تكليف رضا الميساوي بخطّة المدير التنفيذي للهيئة
– تكليف خميس التوجاني بتسيير الادارة المركزية للمصالح المشتركة
– تكليف عماد العبدلي بتسيير الادارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة
– تكليف فيضل ضو بتسيير الادارة المركزيّة للاتصال
– تكليف عمر بوستّة بخطّة مدير ديوان مجلس الهيئة
– تكليف مراد الماجري بمتابعة المشاريع
يشار الى أنه انتظم يوم 12 ماي الجاري بقصر قرطاج، موكب أداء اليمين من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 9 ماي الجاري الأمر الرئاسي عدد 459 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
ونص الأمر الرئاسي على أن يسمى فاروق بوعسكر رئيسا لهيئة الانتخابات، ويسمى كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري والحبيب الربعي وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة أعضاء بالهيئة