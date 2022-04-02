مالك الزاهي ، الوزير الذي لا ينام

الي السيد وزير الشؤون الاجتماعية، صباح الخير، في الحقيقة منذ اكثر من شهر و نصف و انا أحاول بكل الطرق حل مشكل مواطنة لكن لم اتمكن لوحدي من ذلك و مظطرة ان اكتب إليكم هذا علنا
يتعلق الامر بمواطنة تونسية تقيم في قرية حدودية مع الجزائر و زوجها معاق، مريضة بالسرطان عفاكم الله و تعذر إيوائها بمستشفى صالح عزيز للعلاج بسبب عدم توفر دفتر علاج و الحال ان زوجها اودع طلبه في الحصول على هذا الدفتر اللعين منذ سنتين !!! والي جندوبة اتصل به والي تونس لطلب التدخل مؤخرا لكن الحال على ما هو عليه و تم ذلك بعد تدخل صديقة و طلب المساعدة من والي تونس و بعد ان مكنت احد مستشاريكم من كل الوثائق منذ اكثر من شهر لكن دون جدوى…. ان الوضع الصحي لهذه المواطنة لا يحتمل ركاكة و تلكإ و قلة إنسانية بعض اعوان الادارة للأسف. هي تسابق الموت و صوتها لا يصل لمن يهمه الامر للحصول على حقها في العلاج
لي معلومات شافية و ضافية اضعها على ذمتكم
ارجو ان تكونوا ملاذها الاخير فقد بلغني حرصكم على النجاعة . شكرا
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بعد ساعتين
اشكر و بكل صدق و من أعماقي السيد وزير الشؤون الاجتماعية أصالة و نيابة عن المواطنة التي نشرت في حقها هذا الصباح طلبا في تمكينها من حقها في العلاج نظرا لخطورة حالتها و مماطلة من هم مكلفون بذلك و تلكأ بعض اعوان الادارة المعنية
شكرا السيد الوزير على التفاعل و المتابعة و اتصالكم هذا الصباح لطلب التفاصيل
اتمنى لكم التوفيق
سعيدة قراش