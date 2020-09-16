ليبيا : فايز السراج يعلن عزمه على تسليم السلطة بحلول نهاية أكتوبرالقادم

أعلن فايز السراج، مساء الأربعاء، عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم
وقال السراج في كلمة متلفزة له الأربعاء : على الرغم من قناعتي بأن الانتخابات المباشرة هي ألإفضل الطرق لوصول إلى حل شامل، لكني سأكون داعما لأي تفاهمات أخرى غير ذلك
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إنني أدعو لجنة الحوار وهي المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى أن تطلع بمسؤوليها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة حتى نضمن جميعا الانتقال السلمي والسلس للسلطة
وقال السراج، في كلمة متلفزة : بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم
وذكر أن الحكومة : لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية.. واجهنا هذه الصعوبات منذ اليوم الأول
ورحب السراج بما تم : إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة »، مضيفا « ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي، احتجاجا على أداء حكومة السراج
وكانت الاحتجاجات تطالب برحيل السراج، بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لاسيما الشبان، بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد