ليبيا : فائز السراج يخصم 20 % من مرتبات العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع لتمويل مرتزقة أردوغان

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية إن حكومة الصخيرات التي يرأسها فائز السراج قامت بخصم 20 % من قيمة المرتبات العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وبعض القطاعات الأخرى
وأضاف عميد خالد المحجوب أن حكومة الصخيرات هي الراعية للإرهاب، وأن العاملين في القطاعات قرروا الإضراب عن العمل بسبب خصم قيمة 20 % من مرتباتهم
وأشار عميد خالد المحجوب إلى أن حكومة الصخيرات أقدمت على هذه الخطوة؛ لأنها تريد توفير مبالغ مالية لصرفها على مرتزقة أردوغان، بسبب تصريحاتهم المعبرة عن امتعاضهم وعدم رغبتهم الاستمرار في القتال بسبب عدم استلام أي مستحقاتهم، الأمر الذي استدعى اتخاذ هذا الإجراء؛ الذي يُحاول من خلاله قادة حكومة الميليشيات إرجاع أسبابه إلى قفل الموانئ النفطية
المصدر : وكالة الأنباء الليبية