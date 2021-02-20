ليبيا : عقيلة صالح يجتمع برئيس المجلس الرئاسي المُكلف أحمد إمعيتيق

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري “أحمد معيتيق”، رفقة وزير مالية حكومة الوفاق غير الدستورية “فرج بومطاري” اليوم السبت، إلى مطار الأبرق الدولي
وقال معيتيق – في تغريدة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إنه وصل إلى مطار الأبرق الدولي، للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة للعام الجديد، إلى جانب لقاء فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح
التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة رئيس المجلس الرئاسي المُكلف السيد أحمد إمعيتيق بحضور وزير المالية المُكلف بالحكومة الليبية ” إمراجع غيث ” ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بو مطاري
حيث أكد ” إمعيتيق ” لفخامة رئيس مجلس النواب، استمرار عملهم على توحيد مؤسسات الدولة إلى حين استلام السلطة التنفيذية الجديدة مهامها
كما أكد السيد ” امعيتيق ” على أهمية اعتماد مجلس النواب للميزانية الموحدة للدولة للعام 2021 ميلادية
ومن جانبه أكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” على أن اعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب، الذي يُصدر قانون الميزانية العامة للدولة عقب اقرارها من المجلس، لتنال بذلك الشرعية القانونية للعمل بها
وكالة الأنباء الليبية