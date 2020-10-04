ليبيا : عقيلة صالح في مصر للقاء السفير الأمريكي

غادر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إلى القاهرة لعقد لقاء مع السفير الأمريكي فى ليبيا، الذى يزور القاهرة أيضا
وأفادت مصادر متطابقة لشبكة « روسيا اليوم »، اليوم الأحد، بأن السفير الأمريكي سيلتقي كذلك بمسؤول أمنى مصري رفيع المستوى
هذا وقد أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريشارد نولاند، اليوم الأحد، أنه سيتم تبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية للخروج بأفضل نهج يدعم الحوار الليبي-الليبي المرتقب في مصر، موجها الشكر للسلطات المصرية لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا
الأمم المتحدة تدعو لوقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا
أكدت الأمم المتحدة على ضرورة وقف تدفق المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، معربة عن تفاؤلها بتراجع خروقات حظر التسلح في البلاد
وقالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الأممية بالإنابةبليبيا، في لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط”، رحبت بالمحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة، بين وفدي الجيش الليبي وحكومة الوفاق والتي استضافتها مدينة الغردقة في مصر، معتبرة أنها تطور إيجابي ضمن المسار الأمني العسكري
واعتبرت أن معظم الأطراف الليبية باتت مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسياً، وأن جميع الوسائل الأخرى لم تجد نفعا
ويليامز أشارت إلى أن خروقات حظر التسليح في ليبيا مستمرة، ولكن بوتيرة أخف في الفترة الأخيرة
وطالبت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته، والمساعدة على تأكيد احترام السيادة الليبية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا
وأعلن إدريس عمران، عضو وفد مجلس النواب الليبي، أن الحوار السياسي الليبي في المغرب مستمر، مع عدم وجود مفاوضات اليوم الأحد
وقال في تصريح صحافي باسم الوفدين الليبيين المتفاوضين، إن اللقاء الثاني ناقش وضعَ معايير قانونية وسياسية للتعيين في المناصب السيادية