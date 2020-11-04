ليبيا : زيارات مسؤولي حكومة الوفاق وقيادات من تنظيم الإخوان إلى الدوحة غرضها التشويش على اتفاقية وقف إطلاق النار

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، أن الهدف من زيارات مسؤولي حكومة الوفاق ، وقيادات بارزة في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في ليبيا للدوحة، واضح ومكشوف للجميع، وهو محاولة التشويش على اتفاقية وقف إطلاق النار التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف السويسرية
الميهوب، وفي تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، أوضح أن هذه المحاولة اليائسة مآلها الفشل؛ لأن هناك تصميمًا لدى الليبيين على إنهاء الدور القطري وكذلك التركي في ليبيا، والتخلص من أدواتهما العلنية والمخفية، في إشارة إلى الميليشيات والتنظيمات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مُعربًا عن ثقته بنهاية قريبة للدور القطري والتركي في ليبيا
وقلّل الميهوب، من الرأي القائل بأن بروز الدور القطري هذه الأيام بهذا الشكل الخطير، سببه ضعف أو تراخي عمليات الرصد الاستخباراتي الليبي في متابعة هذه التحركات وإفشالها، مؤكدًا أن الدور القطري الاستخباراتي في غرب ليبيا مكشوف ومعلوم للجميع ولا يمكن تجاهله أو حجبه أو تغطيته
وأردف : القطريون والأتراك يتحركون في تلك المساحات التي تشمل أيضا مساحات أخرى في دول الجوار مستفيدين من عدة عوامل، لكن لا وجود لهم في مناطق شرق ليبيا، ولن يستطيعوا التسلل إليها لأن الجيش الليبي وأجهزته سيكونان لهم بالمرصاد، وسيفشلان جميع تحركاتهم