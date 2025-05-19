ليبيا : تظاهرات في طرابلس تطالب المجلس الرئاسي بمواجهة الأزمة السياسية

تجمع عشرات المتظاهرين، اليوم الاثنين، أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة الليبية طرابلس
وطالب المحتجون رئيس المجلس محمد المنفي بالخروج عن صمته واتخاذ موقف « حاسم وشجاع »، تجاه ما وصفوه بتفاقم الأزمة السياسية في البلاد
وحمل المحتجون لافتات تطالب بإنهاء حالة الجمود السياسي، وحل المؤسسات المنقسمة، معتبرين أن المجلس الرئاسي، بوصفه سلطة سيادية، يتحمل مسؤولية الدفع نحو حل شامل ينهي المرحلة الانتقالية الطويلة
وشدد المتظاهرون في هتافاتهم على أن « المجلس الرئاسي لا يمكن أن يبقى متفرجا على الانقسامات والتدهور المستمر »، داعين المنفي إلى دعم تشكيل حكومة وطنية موحدة تنهي حالة التفرق والإجرام، وتعجل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن
وجاءت هذه التظاهرات في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية، وغياب أي مؤشرات على حلول قريبة للأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات
المصدر:RT