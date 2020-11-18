ليبيا : تسريب يكشف محاولات الإخوان الدفع بباشاغا لرئاسة الحكومة

كشف تسجيل مرئي منسوب للمدعو سعيد صالح كلة، مقرر ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وأحد المشاركين في الملتقى السياسي الليبي بتونس على مدار الأسبوع الماضي، عن محاولات إقناعه لباقي أعضاء المنتدى بالتصويت لفتحي باشاغا من أجل رئاسة الحكومة الجديدة
وزعم صالح كلة، في التسجيل الذي تابعته وكالة الأنباء الليبية، أن “تولي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة سيعود عليهم بالفائدة جميعًا، قائلاً إنه سيكون الضامن الوحيد لمصالحهم ونجاحه سيدعم أمورهم المادية، بالإضافة إلى ضمان استمرار اتفاقياتهم السابقة”، على حد تعبيره
وحمل صالح كلة، تهديدًا مباشرًا وصريحًا لأعضاء الملتقى السياسي الليبي في حال عدم تصويتهم لباشاغا لرئاسة الحكومة، قائلا : “في حال عدم تصويتكم لن ينساه لكم؛ لأن الشيء الذي أنتم فيه الآن بسببه هو”، على حد تعبير
باشاغا سيزور فرنسا بحثًا عن دعم لرئاسة الحكومة الجديدة
نقلت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن مصدر مقرب من فتحي باشاغا، ما يُعرف بـ “وزير داخلية حكومة الصخيراتالمنتهية الصلوحية”، أنه سيزور العاصمة الفرنسية سعيا منه للحصول على دعم “باريس” لترشيحه رئيسا لوزراء حكومة الوحدة الوطنية المقبلة في ليبيا
وقالت الوكالة الإيطالية إن عددًا من الشخصيات السياسية من مصراتة وغرب ليبيا ستصاحب باشاغا في زيارته إلى باريس، في محاولة من باشاغا لإقناع فرنسا بالضغط على حلفائها في شرق ليبيا للقبول به رئيسا للحكومة مقابل تولي فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، على حد قولها
وأضافت : أن باشاغا تحصل حتى الآن على دعم كبير من عدد من المجموعات المسلحة في مصراتة، وعدد من القيادات الإسلامية الإخوانية في المدينة، وفي العاصمة طرابلس، كان أبرزها دعم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء، ودعم من (مليشيا) الكتيبة 166 التي يقودها المليشياوي محمد الحصان