ليبيا : تدمير منظومات تركية للدفاع الجوي بقاعدة الوطية

قوات الجيش الوطني الليبي تدمر منظومة دفاع جوي من طراز « هوك » ثبتتها تركيا يومي الخميس والجمعة في قاعدة الوطية (عقبة ابن نافع) كما دمرت 3 رادارات بالكامل
أفادت وسائل إعلام ليبية بتدمير قوات « الجيش الوطني الليبي » أنظمة دفاعات جوية، « نصبتها تركيا بقاعدة الوطية » (عقبة بن نافع) غرب ليبيا
ونقلت صحيفة « المرصد » الليبية عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة « للجيش الوطني »، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز « هوك » ومنظومة « كورال » للتشويش في القاعدة المذكورة.
وأضافت أن « القوات التركية ثبتتها » الخميس في القسم الغربي من القاعدة
بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر عسكري رفيع لقناة « ليبيا الحدث »: كنا نراقب دخول وتركيب منظومة الدفاع الجوي لقوات الاحتلال التركي من طراز « هوك » مع ملحقاتها من رادارات طيلة الأيام الماضية
وتابع: « واليوم تم إبلاغ وزير الدفاع التركي أثناء تواجده في مصراتة أن قاعدة عقبة بن نافع أصبحت جاهزة للاستخدام فقرر الجيش الوطني الليبي تدميرها بعد دخولها للخدمة ونسبة التدمير في المنظومة 100 في المائة
وسيطرت ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس بمساعدة الدعم العسكري التركي من المرتزقة والسلاح على قاعدة الوطية بعد انسحاب تكتيكي سابق للجيش الوطني الليبي في ماي الماضي
وكانت القاعدة تحمل سابقًا اسم « عقبة بن نافع » وتعتبر أهم قاعدة استراتيجية في غرب ليبيا وتقع جنوب العجيلات وهي تبعد 27 كلم عن الحدود التونسية الليبية
وتأتي هذه الغارات للجيش الليبي بعد الإعلان عن توقيع اتفاق عسكري بين تركيا وحكومة الوفاق، الجمعة، إثر زيارة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس أركانه للعاصمة طرابلس
واعتبر الجيش الليبي أن الاتفاق هو مس بالسيادة الليبية، متوعدا أنقرة بمواجهة عسكرية
وتحدثت مصادر ليبية منذ الأسبوع الماضي عن تحركات كثيفة للعسكريين الأتراك والميليشيات في قاعدة الوطية
ورصد شهود عيان تحرك رتل عسكري مكون من أكثر من 20 آلية عسكرية ومثلهم شاحنات يشتبه بأنها محملة بالأسلحة التركية وبصحبتها جنود أتراك من منطقة جنزور بطرابلس نحو الطريق الساحلي بمدينة صبراته متوجهين إلى قاعدة الوطية
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